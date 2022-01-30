أصبح متخصص في رسم الوشم حديث وسائل الإعلام التايلندية مؤخرا، بعدما أقدم على فعل شديد الغرابة في عالمنا المعاصر، فقد تزوج أونغ دام سوروت من 8 شابات حسناوات وجمع بينهن للعيش معا في منزل واحد، فيما كان الأمر الأكثر إدهاشا أن الجميع يعيشون تحت سقف واحد بسعادة غامرة، حيث يجمعهن مع زوجهم الحب، ويسود فيما بينهن ود كبير، وفق ما قالت الزوجات لوسائل إعلام تايلندية.



أما كيف التقى أونغ زوجاته الثماني، وكيف حدث الانجذاب الذي أدى إلى وقوع الزواج، فتلك قصة طريفة أخرى.

فقد ذكر أونغ، وفقا لتقارير إعلامية، أنه التقى زوجته الأولى، نونغ سبرايت، في زفاف أحد أصدقائه، حيث وقعا في الحب من أول نظرة وتزوجا لاحقا. كان اللقاء مع زوجته الثانية، نونغ إل، في أحد الأسواق، فيما قابل الثالثة، نونغ نان، في مستشفى.



الأمر اللافت أن أونغ تعرف على زوجاته الرابعة والخامسة والسادسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك وتيك توك، على التوالي.



وفيما تعرف أونغ على زوجته السابعة نونغ، خلال زيارة دينية مع أمه، كان تعرفه على زوجته الثامنة، نونغ ماي، أثناء رحلة سياحية لقضاء إحدى العطلات مع زوجاته السبع.



وأوضح أونغ أنه ليس شديد الثراء، لذلك يعيش مع زوجاته الثماني في منزل واحد، فيما يعملن في أعمال صغيرة لكسب لقمة العيش.