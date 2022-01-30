أعلنت شرطة نيويورك الجمعة توقيف رجل ثلاثيني صدم سيارته ليلا مبنى تقطن به نجمة البوب تايلور سويفت بهدف اقتحام منزلها.



وأوقف مورغان مانك (31 عاما) المتحدر من ولاية فيرجينيا بعدما قاد سيارته بعكس السير في أحد شوارع حي ترابيكا في جنوب مانهاتن، حيث مسكن المغنية الأميركية البالغة 32 عاما في نيويورك.

وأظهر تقرير للشرطة اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه قرابة الساعة الثالثة من فجر الجمعة (الثامنة بتوقيت غرينيتش)، «يؤكد شهود أنهم رأوا رجلا يسير بسيارته عكس اتجاه السير في شارع فرانكلين ويصطدم بمبنى سكني حيث تقيم تايلور سويفت».