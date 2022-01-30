انكمش عدد سكان روسيا بأكثر من نصف مليون شخص في عام 2021، وهو رقم كبير في خضم جائحة «كوفيد-19».



ووفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الروسي (روستات)، بلغ تعداد السكان الروس 145.5 مليون نسمة في يناير، بتراجع بلغ نحو 700 ألف عما كان عليه قبل عام.



ويمثل ذلك أكبر تراجع للسكان منذ عام 2003، في مجتمع ينكمش منذ سنوات.



ويشمل الرقم أيضا مهاجرين انتقلوا للإقامة في روسيا، ومن دونهم، يتراجع السكان بأكثر من مليون شخص، وفقا لـ «روستات».



وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا إن «كوفيد-19» كان السبب الرئيسي وراء هذا الاتجاه النزولي.



وسجلت روسيا رسميا 329 ألف وفاة جراء «كوفيد-19» منذ بداية الجائحة، على الرغم من أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.



وأعلنت روسيا عن سلسلة من الأرقام القياسية في الأيام القليلة الماضية، حيث تنتشر موجة من الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أنحاء البلاد.