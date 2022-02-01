الموافقة على الاقتراح المقدم بإغلاق جسر جابر صباح كل يوم جمعة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية



بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.علي بن ساير بالموافقة على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة ضمن القطعة 9 بمنطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير.



وقال د.علي بن ساير ان اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من العضو د.علي بن سایر بشأن تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة، كما تمت الموافقة على طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية المقام على أملاك الدولة ضمن القطعة 13 بمنطقة القبلة، وطلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير العقارات أرقام 6 و1 و17 الواقعة ضمن القطعة 6 بمنطقة الشرق.

واضاف ان اللجنة ابقت على حدول اعمالها طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لبناء مستشفيات اهلية وتم سحبها وإلغاء تخصيصها، ووافقت على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040، والاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة.



وتابع: احالت اللجنة الطلب المقدم من صاحب العلاقة بشأن استملاك العقار لتأثره بالطرق السريعة بمنطقة السالمية إلى الجهاز التنفيذي، ووافقت على الاقتراح المقدم من م.مها البغلي بشأن إغلاق جسر جابر صباح كل يوم جمعة وتخصيص هذه الفترة للممارسة رياضة الدراجات الهوائية تفاديا للحوادث، كما احالت الاقتراح المقدم من م.مها البغلي، ومشعل الحمضان بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للكويت الى ادارة المخطط الهيكلي، واحالت الكتاب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص موقع لاستزراع الروبيان بمنطقة شمال الصبية الى الجهاز التنفيذي.



وذكر انه تم الموافقة على إعادة تنظيم موقع مسجد غصاب الزمانان ومواقف السيارات والحديقة العامة الواقعة بمنطقة الفنيطيس بالقطعة رقم 1 ضمن محافظة مبارك الكبير.