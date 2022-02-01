كشفت إدارة العلاقات في البلدية الكويت في تقرير لها عن إحصائية صادرة من إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي أن الفريق الرقابي كثف من جولاته الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم للتأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات ولاسيما التباعد الجسدي لمحاصرة فيروس كورونا.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالإدارة على الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر ديسمبر الماضي أسفرت عن تحرير 54 مخالفة فضلا عن تحرير 7 أمر صلح، وإزالة 1307 إعلانات عشوائية مخالفة من الساحات والميادين، مبينا ان تلك الإعلانات تنوعت ما بين ورق مقوى وخفيف وقماش وحديد تعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر الحضاري للبلاد.