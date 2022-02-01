قدمت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي اقتراحا بإعادة النظر في تصميم فتحات الالتفاف على طريق الفحيحيل السريع والتي تؤدي الى منطقتي الشعب البحري والشعب السكني.



وقالت البغلي في اقتراحها ان فتحات الالتفاف الموجودة حاليا على طريق الفحيحيل السريع والتي تؤدي إلى منطقتي الشعب البحري والشعب السكني مصممة بطريقة غير مناسبة وخطرة، حيث إن هذه الفتحات حادة جدا وضيقة وتسبب الكثير من الحوادث مرارا وتكرارا ومن أجل الحفاظ على الأرواح البشرية لقاطني هذه المناطق ومرتادي الطرق والحفاظ على الممتلكات العامة وحرم الطريق.

لذا اقترح: إعادة تصميم فتحات الالتفاف على طريق الفحيحيل السريع والتي تؤدي إلى الدخول للشعب البحري والشعب السكني او إغلاقها واستحداث فتحات التفاف جديدة آخذين بعين الاعتبار المعايير والمسافات الآمنة للحفاظ على قاطني هذه المناطق ومرتادي الطرق وإعادة مراجعة تصاميم فتحات الالتفاف بشكل عام الموجودة على الطرق السريعة والتي تؤدي للمناطق السكنية.