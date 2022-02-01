بداح العنزي



أوصت لجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال بضرورة موافقة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وقال كمال بعد ورشة عمل اللجنة الخاصة بمناقشة المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى كود البناء الذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة لذوي الإعاقة وجداول البناء في البلدية خاصة الجدول 15، أنه تم تقديم عرض مرئي خلال ورشة العمل من قبل هيئة الإعاقة، ومتابعة البلدية لتنفيذ هذا الكود في جداول البناء وتراخيص المباني بشكل عام.



وأضاف ان اللجنة أصدرت العديد من التوصيات المتضمنة موافقة «ذوي الإعاقة» على التصاميم الهندسية للمباني الجديدة قبل التراخيص من قبل البلدية وهو شرط مسبق من أجل التأكد لتنفيذ الكود على المباني الجديدة، بالإضافة إلى توصية أخرى بشأن المباني القائمة خاصة التي يوجد بها قصور في تنفيذ الاشتراطات والمواصفات الفنية بأن تكون المباني القائمة متاحة ومستوفية لشروط كود الوصول خلال 5 سنوات مع إلزام أصحاب المباني القائمة بتوفير الخدمات التي تتعلق بشؤون ذوي الإعاقة.



وبين أنه تم التأكيد على إلزام البلدية بإرسال نسخة نهائية من جدول 15 لكي تتم مراجعته من قبل الهيئة العامة لذوي الإعاقة ووضع التعديلات عليها قبل إرسالها إلى المجلس البلدي من أجل اعتماد كود البناء في الجداول المخصصة.