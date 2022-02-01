تسعى السعودية وكوريا الجنوبية إلى اللحاق بإيران إلى النهائيات عندما تخوضان اليوم الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



ويلعب المنتخبان خارج قواعدهما، حيث تحل السعودية ضيفه على اليابان ضمن منافسات المجموعة الثانية، وكوريا الجنوبية على سورية ضمن المجموعة الأولى.



وكانت إيران أول المتأهلين إلى العرس العالمي عن القارة الآسيوية، إلى جانب قطر المضيفة، عقب فوزها على جارتها العراق 1-0، معززة صدارتها للمجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين أمام مطاردتها المباشرة كوريا الجنوبية، و10 نقاط عن الإمارات الثالثة.



في المقابل، تتصدر السعودية المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة أيضا بفارق أربع نقاط عن اليابان وخمس نقاط عن استراليا.



ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا دوليا ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو.



وتبدو كوريا الجنوبية مرشحة بقوة لحجز البطاقة الثانية المباشرة عن المجموعة الأولى عندما تلاقي سورية في دبي يوم احتفالها برأس السنة الكورية الجديدة.



وترصد كوريا الجنوبية لحجز بطاقتها العاشرة تواليا والحادية عشرة في تاريخها إلى النهائيات، علما أنها تملك فرصة التأهل حتى في حالتي التعادل والخسارة شرط تعثر الإمارات أمام مضيفتها إيران في طهران.



وفي المجموعة ذاتها تحل الإمارات ضيفه على إيران في طهران بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزها الثالث الذي يضمن لها خوض ملحق آسيوي وآخر عالمي.



وفي المجموعة الثانية، تمني السعودية النفس بمواصلة مشوارها الرائع في التصفيات عندما تحل ضيفه على اليابان على ملعب «سايتاما 2002».



وأهدرت السعودية نقطتين فقط حتى الآن وكانتا بتعادلها السلبي امام مضيفتها استراليا، وهي تسعى الى تجديد فوزها على اليابان بعدما كانت تغلبت عليها 1-0 في جدة.



ومع أن «الأخضر» لم يكن في أفضل حالاته الفنية في مباراته الأخيرة أمام عمان (1-0)، إلا أنه حقق الأهم عندما انتزع النقاط الكاملة، وعزز موقعه في الصدارة، وهو سيضمن تأهله في حال الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة أستراليا وعمان لأنه سيوسع الفارق بينه وبين اليابان الى سبع نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات.



من جهتها، تسعى اليابان إلى مواصلة صحوتها وتحقيق الفوز السادس تواليا وإلحاق الخسارة الأولى بالسعودية.