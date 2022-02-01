بيروت - ناجي شربل



يلتقي لبنان والعراق الساعة الثانية بعد ظهر اليوم على ملعب الرئيس رفيق الحريري البلدي في صيدا، بالمرحلة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولي، ضمن الدور النهائي الحاسم عن القارة المؤهل لمونديال قطر 2022. ويحتل لبنان المركز الرابع في المجموعة بـ5 نقاط أمام العراق الخامس. ويسعى المنتخبان الى الظفر بـ«الفرصة الأخيرة» لانتزاع المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه للملحق عبر خوض مباراتين مع صاحب المركز عينه في المجموعة الثانية، ثم مواجهة أحد منتخبات الكونكاكاف تمهيدا لولوج المونديال القطري. ويتطلع «منتخب الأرز» إلى فوز أول على أرضه، علما أنه جمع نقاطه الخمس خارج الديار، قبل أن يخسر في صيدا أمام إيران والإمارات وكوريا الجنوبية تواليا. وقد اختتم المنتخبان تحضيراتهما بمران رسمي في ملعب المباراة التي ستجرى بحضور جماهيري من الطرفين، علما أن الجانب العراقي اشترى كل التذاكر المتاحة له من سعة الملعب لتوزيعها على أبناء الجالية العراقية في بيروت، فضلا عن رحلات مباشرة من بغداد تقل مئات المشجعين.