المنامة - ناصر محمد



يلتقي منتخب البحرين الأول لكرة القدم اليوم مع منتخب الكونغو عند الساعة السادسة مساء على ملعب ستاد البحرين الوطني، ويدخل البحرين المباراة على أمل تكرار الانتصار والفوز مثلما فعل في مباراته الأولى عندما تفوق على المنتخب الأوغندي بثلاثة أهداف لهدف.



وأنهى البحرين تحضيراته للمواجهة أمس من خلال تدريب ركز خلاله المدرب البرتغالي هيليو سوزا على الجوانب الفنية والتكتيكية والتشكيلة والأسماء التي سيبدأ بها اليوم خصوصا مع المتغيرات التي طرأت على القائمة جراء الإصابات والغيابات لبعض اللاعبين، وكان سوزا استدعى للقائمة كلا من عباس عياد «الأهلي»، وعبدالعزيز خالد «الحالة» بهدف تعزيز صفوف المنتخب.



ويسعى البحرين من مباراة اليوم لتقديم مستوى فني أفضل والخروج بمستوى أفضل مما قدمه أمام أوغندا سابقا والخروج بنتيجة إيجابية تسهم في تحسين الجوانب الفنية لقادم المشاركات والتي ستكون أهم لاسيما تصفيات كأس آسيا في يونيو القادم، بالإضافة إلى أن تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بفوز جديد من شأنه أن يسهم في تحسين التصنيف الدولي الشهري والمتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة.