الرياض - خالد المصيبيح



انتهت فترة الانتقالات الشتوية المتعلقة باللاعبين السعوديين والأجانب، والتي بدأت في 2 يناير الماضي، وقد شهدت عدة تنقلات في الجانبين بين الفرق السعودية مع بعضها واستقطابات لعدد من اللاعبين الأجانب تدعيما لصفوفها في مراحل الحسم المقبلة سواء في الدوري أو في مسابقات أخرى.



وبلغ عدد اللاعبين المنتقلين والقادمين 46 لاعبا بينهم 24 لاعبا سعوديا و22 لاعبا غير سعودي، اذ استفاد 14 ناديا من الفترة وبقي فقط فريقا الرائد والباطن دون تسجيل أي لاعب في صفوفهما.



ويعتبر الحزم الأكثر استفادة، حيث استقطب 8 لاعبين من أجل تفادي مخاوف الهبوط التي تلازمه هذا الموسم واحتلاله المركز الأخير، فيما يعتبر الهلال رابع الدوري الأكثر استفادة في هذا الجانب عندما تعاقد مع مهاجم الشباب ومتصدر الهدافين برازيلي النصر تاليسكا وأيضا النيجيري ادوين ايغالو إضافة إلى البرازيلي ميشيل ديلغادو والدوليون سعود عبدالحميد وعبدالاله المالكي ومحمد العويس وهم من سيشكلون دعامة قوية للفريق في المراحل المقبلة في وقت اكتفى فيه توأمه النصر بتسجيل لاعب واحد فقط هو الاوروغوياني جوناثان بديلا لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي توجه إلى الاتحاد ومعه لاعبا الهلال مدالله العليان والشباب أحمد شراحيلي كما ظفر الأهلي بـ5 لاعبين من اجل تحسين وضع الفريق ونتائجه غير الجيدة في المراحل السابقة من الدوري وهم لاعب برازيلي وآخر كاميروني و3 لاعبين محليين بينما سجل الشباب اسما واحدا فقط في قائمته وهو الارجنتيني فيتو لاعب الهلال السابق واكتفت فرق الفتح والاتفاق وضمك والفيصلي بلاعبين اثنين فقط لكل منهم فيما سجل التعاون 6 لاعبين وابها 3 والطائي 4.



فيما غادر الدوري السعودي عدد من اللاعبين الذين شاركوا في فترات سابقه يأتي في مقدمتهم الفرنسي غوميز بعد 3 سنوات ونصف السنه مع الهلال إضافة إلى البرازيلي ساندرو مانويل الذي قضى 5 سنوات بين فريقي التعاون والفتح كذلك السويدي ستراندبيرغ بعد 3 سنوات مع الحزم وأبها والجزائري مالك عسله بعد عامين الحزم.