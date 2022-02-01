عبدالعزيز الفضلي



لليوم الثاني على التوالي، قام كنترول اختبارات القسمين الأدبي والعلمي أمس باستقبال تظلمات طلبة الثانوية العامة خلال الفترة الصباحية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أنه وصل عدد التظلمات من الطلبة لما يقارب 1570 تظلما، منها 460 من طلبة القسم الأدبي و1110 من طلبة القسم العلمي، مشيرة إلى ان الكنترول أدى عمله وفقا للاشتراطات الصحية في عملية تنظيم الدخول للطلبة وأولياء أمورهم لمقر الكنترول في مدرستي ابن رشد بمنطقة الفيحاء ومدرسة صقر الشبيب في القادسية، لافتة إلى ان اليوم الثلاثاء هو الأخير لتقديم التظلمات.