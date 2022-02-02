طالب رئيس الاتحاد الكاميروني وأسطورة «الأسود غير المروضة» صامويل إيتو، لاعبي المنتخب بالحرب أمام منتخب مصر في مواجهة الغد في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.



وقال إيتو خلال اجتماعه بلاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر: «كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب، هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة.. الحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل». وأصبحت مصر المنتخب العربي الوحيد في البطولة بعد أن أطاح بنظيره المغربي من ربع نهائي البطولة.



بدوره، علق قائد منتخب مصر وعميد لاعبي العالم السابق أحمد حسن على تصريحات إيتو، قائلا: «لكي أرد على تصريحات إيتو عليه أولا أن يعادل أرقامنا، وبعد ذلك أرد عليه». وأضاف: «هي تصريحات غير موفقة، نحن ما زلنا كرويا أسياد إفريقيا على مستوى المنتخبات والأندية، كلمة حرب صعبة جدا».



وواصل: «عليه أولا أن يعادل أرقامنا في كل شيء، ليس فقط على مستوى عدد الألقاب، ولكن على مستوى كل الأرقام والمشاركات في البطولة». وتابع: «قبل نهائي نسخة 2008 رأيت في منتخب الكاميرون رعبا كبيرا، كانوا خائفين مننا، رغم أنهم كانوا ينشطون في أندية أوروبية كبيرة، وشعرت أننا سنفوز».



واستطرد: «تصريحات إيتو كان يمكن أن تكون في الغرف المغلقة ولا تنقل بهذه الطريقة، هم يعملون حساب لمنتخب مصر، شخصية الفريق هي الأهم».



واختتم: «إذا تخطينا الكاميرون سنفوز بالبطولة بنسبة 70%، الكاميرون في ملعبها ووارد أن يكون التحكيم متحيزا لهم».