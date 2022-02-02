تواجدت مصر في المربع الذهبي من قبل 15 مرة خلال 25 مشاركة سابقة ويعتبر المنتخب الأكثر تواجدا في النهائي برصيد 9 مرات بالتساوي مع غانا، كما توج «الفراعنة» باللقب 7 مرات آخرها عام 2010 في أنغولا، كما حصل على المركز الثاني مرتين آخرهما عام 2017 بالغابون بعد الخسارة من الكاميرون في النهائي 1-2.



وحصل منتخب مصر على المركز الثالث في 3 مرات آخرها نسخة 1974 التي أقيمت بمصر بعد الفوز على الكونغو برباعية نظيفة وعلى المركز الرابع 3 مرات آخرها نسخة 1984 التي أقيمت في ساحل العاج بعد الخسارة من الجزائر 3-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ولم يخسر منتخب مصر في نصف النهائي سوى 6 مرات آخرها منذ 38 عاما وتحديدا عام 1984 عندما خسر من نيجيريا بركلات الترجيح 8-7 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. وكان أكبر فوز حققه منتخب مصر في نصف النهائي على حساب الجزائر في 2010 برباعية نظيفة. أما أغرب هزيمة للفراعنة فكانت في نصف نهائي 1974 أمام الكونغو الديموقراطية «زائير سابقا» بعد أن كان متقدما بهدفين نظيفين وخسر بـ 3 أهداف خلال 17 دقيقة.