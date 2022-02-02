حرص المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، على توجيه رسالة للاعبي «الفراعنة»، قبل مواجهة الكاميرون غدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.



وقال كيروش، عبر حسابه على «تويتر»: «يا شباب، لقد وصلنا إلى نصف النهائي بسبب التزامكم وتضحياتكم، من أجل قميص الفريق المصري». وأضاف: «أثق بأنكم فزتم بمزيد من الاحترام من جمهوركم الحقيقي، من خلال أسلوبنا المتواضع والطموح». وأتم: «بينما يستمر الآخرون في الحديث، نواصل السير نحو أهدافنا وأحلامنا».



ويقود كيروش منتخب مصر بنجاح في كأس الأمم، حيث خسر مباراة الافتتاح ضد نيجيريا، ثم فاز على غينيا بيساو والسودان في مرحلة المجموعات، قبل أن يجتاز ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الـ 16، والمغرب 2-1 في ربع النهائي.



إلى ذلك، زادت متاعب المنتخب المصري بعد التأكد من غياب المدافع الصلب أحمد حجازي عن نصف النهائي، إذ أوضحت الفحوصات الطبية أنه يعاني من تمزق في أوتار العضلة الضامة، وبالتالي نهاية مشواره بالبطولة.



ويستهدف كيروش البحث عن العنصر الذي سيكون عليه عبء إيقاف أحد عناصر الخطورة في أسود الكاميرون، وهو فينسينت أبوبكر هداف المسابقة برصيد (6)، وهو اللاعب الذي تتعلق آمال الجماهير بأقدامه في كل مباراة. ويمثل إيقاف أبوبكر الصداع الأكبر في رأس كيروش، خاصة مع القدرات التهديفية الكبيرة للاعب، الأمر الذي لا يقتصر على أهمية مراقبته بشكل صارم من جانب الدفاع المصري، وإنما أيضا منع وصول الكرة له في مناطق الخطورة. وليس أبوبكر وحده الهداف وإنما المهاجم الثاني ايضا في الكاميرون يعيش أوقاتا سعيدة بعدما وصل الى الهدف الخامس في لقاء غامبيا.



وتبرز الأزمة رغم تعافي محمود حمدي الونش من الإصابة التي تعرض لها في لقاء غينيا بيساو بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات، حيث غاب عن مباريات السودان وساحل العاج والمغرب، ويفتقد لحساسية المنافسة. كما أن محمود علاء لم يشارك لفترة كبيرة مع المنتخب، حيث خاض الوقت الإضافي فقط أمام المغرب.



ولا يقتنع كيروش بتوظيف أيمن أشرف في مركز المساك، حيث يفضل الاعتماد عليه كظهير أيسر أو لاعب وسط أيسر في طريقة 4-3-3، التي يطبقها.