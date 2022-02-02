عادل الشنان



علمــت «الأنبــاء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتجهز لتوزيع قرابة 1٥0 شقة ضمن السكن العمودي حيث تتوزع على ٣٠ بناية في مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية بعدما تم تسلمها من وزارة المالية التي قامت بدورها بإحالتها سابقا الى وزارة الصحة لاستخدامها كسكن لصالح الكوادر الطبية خلال جائحة كورونا منذ شهر مارس 2020.

وأكدت مصادر أن أغلب الشقق لم يتم استخدامها، وهي بحالة جديدة تماما، وجاهزة للتسليم للراغبين من أصحاب الطلبات الإسكانية، لذلك سيتم توزيعها خلال شهر فبراير الجاري سواء تم استكمال تسلم كامل العدد المخصص لوزارة الصحة أو اقتصر التسليم على جزء منه فقط.