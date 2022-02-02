عادل الشنان



أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، عن إعادة صرف بدل الإيجار للمواطنين الذين قاموا بإجراءات البدل أو التنازل وتم وقف بدل الإيجار عنهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن بدل الايجار سيتم صرفه لهم بدءا من شهر ابريل المقبل، وذلك بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر وبتعاون وزراء الجهات المعنية في الأمر. من جهة أخرى، أكد العرو على هامش زيارته أهالي خيطان الجنوبي أن القيمة الرمزية لأرض القسيمة في مشروع خيطان الجنوبي قد وافق مجلس الوزراء على تخفيضها بواقع 5 آلاف دينار.