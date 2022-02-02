أعلن ديوان المحاسبة أنه تعامل مع 2532 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة بين الأول من أبريل و31 يناير الماضيين بقيمة 2.8 مليار دينار.



وقالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالديوان طيبة الهاجري في بيان صحافي امس إن نحو 74% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 2.1 مليار دينار اي نحو 6.9 مليارات دولار.



وأضافت الهاجري أن 15% من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 271 مليون دينار في حين كان 11% منها للجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة 455 مليون دينار.



وذكرت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المشار إليها من السنة المالية الحالية أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة 9 ملايين دينار، مبينة أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 88 موضوعا خلال الفترة المشار إليها لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من بعض الجهات في حين تم رد أوراق 781 موضوعا لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.