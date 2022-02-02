أنجز البنك الكويتي للطعام مشروع «عموم الإطعام» بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، عبر صرف كوبونات للمواد التموينية والغذائية لنحو 2000 أسرة متعففة بقيمة 50 دينارا لكل اسرة حيث يستهدف المشروع 10 آلاف مستفيد وذلك في إطار دور البنك لتخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل الظروف الاستثنائية لأزمة «كورونا».



وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة البنك مشعل الأنصاري ان المشروع يجسد التعاون الاستراتيجي مع الامانة العامة للاوقاف لمد يد العون للأسر المتعففة في بلد الانسانية، مؤكدا ان مشروع «عموم الاطعام» يأتي استكمالا للدور الخيري الريادي للبنك في مساعدة المحتاجين والمتعففين داخل الكويت، ووفر الطعام والمواد التموينية الغذائية الأساسية من خلال كوبونات شراء تم توزيعها على الفئات المستهدفة.



وأكد الأنصاري ان «أمانة الأوقاف» لا تألو جهدا في دعم كل الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي يقوم بها بنك الطعام لخدمة المجتمع، مشيدا بجهودها في تسهيل كل السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية ليعود نفعها على كل شرائح المجتمع، مبينا ان المشروع يهدف إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، ويحمل رسالة سامية وصادقة تهدف إلى إعانة الاسر المتعففة ويمتلك البنك فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية متطلباتهم وحل مشاكلهم اليومية.