10 احتاجوا إلى العناية المركزة من ذوي الأمراض المناعية والمزمنة والحالات في جناح «كوفيد» تتراوح بين 30 و40



حنان عبدالمعبود



في ظل ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره «أوميكرون»، شهد مستشفى جابر الأحمد ارتفاعا في معدل دخول الأطفال المصابين بالفيروس إلى المستشفى خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت معدلات الدخول اليومي إلى مستشفى جابر ما بين 10 إلى 14 حالة للفئة العمرية ما بين المواليد حديثا إلى سن الـ 14 عاما، بينما بلغ عدد الحالات التي تحتاج إلى عناية فائقة نحو 10 حالات ممن يعانون من امراض مناعية ومزمنة.



وأكد استشاري طب الأطفال في مستشفى جابر الأحمد د.خالد كلندر، في تصريح صحافي، أن المستشفى يستقبل ما يتراوح بين 10 إلى 14 حالة جديدة يوميا من الأطفال، وأغلبهم يتلقى العناية الطبية بالمستشفى ليومين أو ثلاثة ثم يغادرون المستشفى بحالة صحية جيدة، لافتا أن الحالات بالجناح تتراوح بين 30 و40 حالة، مشيرا ان هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة وقد بلغت 10 حالات جميعها إصابات بسبب المتحور الجديد «أوميكرون».



وأشار د.كلندر إلى ان الأطفال من الشريحة العمرية الصغيرة لازالوا لم يتلقوا تطعيمات ولهذا هم معرضون للإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم وبالتالي بعضهم يحتاج إلى الرعاية الطبية، منوها إلى أن أغلب الأطفال الذين وصلوا إلى دخول العناية المركزة والحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي والدعم للدورة الدموية بالأدوية كانت لديهم مشاكل صحية، بينما عدد قليل لم يكن لديهم مشاكل صحية وأدى المرض إلى دخول العناية المركزة.