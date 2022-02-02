عبدالكريم العبدالله



أغلقت وزارة الصحة باب «التقييم السنوي» للموظفين من مختلف المهن والوظائف الطبية والفنية والإدارية، مبينة أن عملية التقييم استغرقت شهرا كاملا، إذ بدأت في الأول من يناير الماضي حتى 31 من الشهر ذاته.



وأفادت مصادر بأن إدارة التقييم والقياس أدخلت جميع التقييمات على النظام الآلي، وتم رفع جميع الأصول على النظام الآلي لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا، بهدف الاستغناء عن المعاملات الورقية، علما أن استخدام هذا النظام في عملية التقييم يتم العمل به لأول مرة في إدارة التقييم والقياس بوزارة الصحة.



وأشارت المصادر إلى أن نتائج التقاييم السنوية سيتم الإعلان عنها في مارس المقبل.