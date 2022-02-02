أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6436 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 552153.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 5685 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 497187، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2499 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 52467، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد - 19) إلى 482.



وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 36300 ليصبح مجموع الفحوصات 6949424، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 17.7%.