حنان عبدالمعبود



شارك معهد دسمان للسكري في جناح الكويت في معرض (اكسبو دبي) من خلال عرض بعض جهوده التي يبذلها من أجل التصدي لمرض السكري في البلاد، حيث يعد مرض السكري أكثر الأمراض المتعلقة بالتمدن ونمط الحياة انتشارا.



وعلى هامش هذه المشاركة، أفاد المدير العام لمعهد دسمان للسكري د.قيس الدويري، بأن مشاركة المعهد في جناح الكويت في (اكسبو دبي) لم تقتصر على عرض جهود البلاد من خلال المعهد لمواجهة مرض السكري وما ينجم عنه من عبء يثقل كاهل الرعاية الطبية ككل، وانما أيضا لتسليط الضوء على هذا المرض الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي يتطلب تضافر جهود العالم أجمع للتصدي له. ومن هذا المنطلق أتت مشاركة المعهد، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في هذا الحدث العالمي المهم.



وحول مشاركة المعهد في جناح الكويت، قال ان «اكسبو دبي» خصص أسابيع محددة لتتمحور حول مواضيع معينة وتأتي مشاركة المعهد خلال الأسبوع المخصص للصحة.



وأضاف الدويري ان مشاركة المعهد في الجناح هي كذلك للإسهام في نشر الوعي حول أسباب انتشار مرض السكري في الكويت بالإضافة الى عرض جهود الكويت العالمية في مواجهة المرض من خلال القيام بالأبحاث والدراسات واستخدام التقنيات المختلفة للتقليل من الإصابة بالسكري أو حدة أعراضه على المصابين به.