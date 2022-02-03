أكد الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق أن الرئيس الحالي برهم صالح هو الأوفر حظا لتولي رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الحوار مع الحزب الديموقراطي بصدد مرشح الرئاسة قد أغلق.



وقالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) امس، إن «حضور برهم صالح كان إيجابيا أكثر من غيره من المرشحين، وهذا ما لمسناه من كلمته أمس الاول»، واصفة إياه بـ «رجل الدولة الحقيقي».



وأضافت أن «هذا ما يتطلبه الوضع الراهن للعراق»، مشيرة إلى أن «أبواب التفاهم مع الحزب الديموقراطي الكردستاني كانت مفتوحة لغاية يوم السبت الماضي، ولكن جميع أبوب الحوار أغلقت».



وتابعت أن «أبواب الحوار مفتوحة من قبل الاتحاد الوطني متى ما شاءوا»، موضحة أن «المباحثات مستمرة مع كثير من الكتل والأحزاب وهي مازالت إيجابية».



وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح أمس الاول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.



ميدانيا، نفى قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم بهجت ما تم تداوله عن تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي.



وأوضح قائد عمليات بغداد ـ في تصريحات لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية امس ـ أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعرض مطار بغداد لقصف بصواريخ الكاتيوشا.



من جهة اخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن إحباط عملية تسلل إرهابية في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.



وأفادت الخلية الأمنية في بيان أن «قوة أمنية مشتركة من الاستخبارات العسكرية وقيادة القوات البرية تمكنت من إحباط عملية استهداف إحدى النقاط الأمنية شمال مدينة الرطبة في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد».



وأشار البيان إلى أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود محاولة مجموعة إرهابية استهداف إحدى النقاط الأمنية في منطقة الضبعة شمالي الرطبة، تمكنت على إثرها القوة الأمنية المشتركة من التصدي لهذه المجموعة، التي كانت تستقل عجلة وترافقها دراجة نارية، بواسطة الأعيرة النارية وقذائف الهاون، مما أدى إلى حرق الدراجة النارية بشكل كامل نتيجة كثافة النيران الموجهة إليها، وفرار المجموعة الإرهابية.



جاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية لتطهير وملاحقة فلول عصابات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين والتي تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية، حيث أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مقتل 4 عناصر من عصابات «داعش» بضربة جوية في صلاح الدين.



وقال رسول في بيان امس ان «طيران الجيش تمكن من قتل أربعة إرهابيين من عصابات داعش وذلك أثناء تنفيذ عملية استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين»، مضيفا إن العملية تأتي «ثأرا لشهداء قواتنا المسلحة».