أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن «الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران».



وقال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية، محمود عباس زاده مشكيني، متحدثا عن حضور علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، في اجتماع اللجنة البرلمانية وتقديمه تقريرا بشأن سير المفاوضات: «أعلن السيد باقري، أنه لم تجر أي محادثات مباشرة مع الأميركيين حتى الآن».



وأضاف: «بالرغم من سير عملية التفاوض بصورة إيجابية تقدمها الى الأمام، لا تزال هناك قضايا مهمة تحتاج إلى التفاوض والاتفاق عليها»، لافتا إلى أنه «تظهر مجموعة دلائل والمؤشرات، ومنها الأوراق التي تمتلكها إيران»، مبينا «أن الظروف مهيأة لاتفاق جيد ومربح للجانبين، شريطة أن يظهر الغربيون حسن نيتهم وجديتهم». وتابع: «من حقنا أن يتم رفع جميع العقوبات لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها».