ظهرت زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وعمته ذات النفوذ الواسع في وسائل الإعلام الرسمية لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إذ تقلل الأسرة الحاكمة من ظهورها في ظل جائحة فيروس كورونا. وبث التلفزيون الحكومي لقطات لزوجة كيم، ري سول جو، وعمته كيم كيونغ هوي، خلال عرض فني في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.



وكانت ري شوهدت آخر مرة علنا في التاسع من سبتمبر عندما شاركت زوجها في زيارة قصر الشمس كومسوسان الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، وذلك في ذكرى تأسيس البلاد.



وقالت الوكالة «عندما ظهر (كيم) في قاعة المسرح مع زوجته ري سول جو وسط عزف الموسيقى الترحيبية، علت هتافات الجمهور مدوية «مرحى»»، مضيفة أن الزوجين صعدا المسرح بعد العرض لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.



وأظهرت لقطات تلفزيونية ري مرتدية رداء تقليديا باللونين الأحمر والأسود وهي تتحدث وتبتسم مع كيم خلال العرض، كما صعد الزوجان على خشبة المسرح لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.