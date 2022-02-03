أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» السعودية امس إيقاف 234 متهما في جرائم تتعلق بالفساد المالي والإداري في ثماني وزارات حكومية مختلفة بينها وزارات سيادية.



وقالت الهيئة، في بيان صحافي امس، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي.



وذكرت الهيئة «أنها نفذت 4286 جولة رقابة وحققت في 634 قضية أسفرت عن ضبط جرائم رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وإساءة استخدام سلطة وكذلك التزوير».



وأوضحت أن الجرائم كانت في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك وزارة التعليم، حيث تم إيقاف 234 شخصا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.



وكانت «نزاهة» السعودية أعلنت في السادس من شهر ديسمبر الماضي عن إيقاف أكثر من 250 شخصا متهمين بقضايا فساد في ست وزارات مختلفة.