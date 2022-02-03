أطلق سراح مايسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد أمس بكفالة بعد استجوابه بشأن مزاعم اغتصاب واعتداء على شابة، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.



وكانت الشرطة ألقت القبض على ابن الـ 20 عاما الأحد للاشتباه بـ «اغتصاب والاعتداء» على امرأة بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم أبقي قيد التوقيف مرة أخرى للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل. ولم تذكر شرطة مانشستر اسم لاعب كرة القدم، لكنها أفادت بأنه«تم الإفراج بكفالة عن رجل يبلغ 20 عاما تم اعتقاله الأحد للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء على امرأة».



وأكدت متحدثة باسم الشرطة المحلية «أطلق سراح الرجل بكفالة على ذمة التحقيق». وفي غضون ساعات من ظهور المزاعم الأحد، تم إيقاف غرينوود الذي يعتبر أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم الإنجليزية، عن اللعب أو التدريب مع يونايتد حتى إشعار آخر.



وقال النادي في بيان جديد الثلاثاء بعد التطورات الأخيرة: «مانشستر يونايتد يكرر إدانته القوية لأي أعمال عنف من أي نوع كان. كما ذكرنا سابقا، لن يتدرب مايسون غرينوود مع النادي أو يلعب لصالحه حتى إشعار آخر».