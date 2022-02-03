عادت الأورغواي، بطلة العالم مرتين، بقوة إلى صراع التأهل المباشر لنهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزها الكبير على ضيفتها فنزويلا 4-1 في الجولة السادسة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية.



وبعدما كانت مهددة جديا بالغياب عن النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ مونديال ألمانيا 2006، عززت الأوروغواي حظوظها بالسفر الى قطر نهاية العام الحالي بتحقيقها فوزها الثاني تواليا، ما سمح لها بأن تصبح رابعة على حساب البيرو المتعادلة مع الإكوادور الثالثة 1-1 على أرضها.



ويبدو أن الحياة عادت الى المنتخب الأوروغوياني بعد اتخاذ القرار بتنحية مدربه الأسطوري أوسكار تاباريز في نوفمبر بعد 15 عاما على رأس الإدارة الفنية.



وحسمت الأوروغواي نقطتها الـ 22 في الشوط الأول من اللقاء بعدما أنهته بثلاثية نظيفة تناوب عليها رودريغو بنتانكور (1)، وجيورجيان دي أراسكايتا (23)، وإديسون كافاني (1+45) ثم أضاف لويس سواريز الهدف الرابع (53)، قبل أن يقلص جوزف مارتينيس (65) الفارق للضيوف.



وما يعزز حظوظ الأوروغواي بالحصول على احدى البطاقتين المتبقيتين للتأهل المباشر، بعدما حسم العملاقان البرازيلي والأرجنتيني البطاقتين الأوليين من دون أن يمنعهما ذلك من مواصلة انتصاراتهما حتى هذه الجولة على حساب الپاراغواي 4-0، وكولومبيا 1-0 تواليا، أنها ستستضيف البيرو في الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة في 24 مارس المقبل، مع الأمل بأن تحل ضيفة على تشيلي بعدها بخمسة أيام وهي ضامنة للتأهل المباشر.



وبعد تعادلها 1-1 على أرضها أمام البرازيل، بدت الإكوادور في طريقها للعودة من ليما بالنقاط الثلاث التي كانت ستمنحها بطاقة العبور الى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بتقدمها على البيرو بهدف منذ الدقيقة الثانية عبر ميكايل إسترادا، لكن البيرو نجحت في تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية لإديسون فلوريس (69).



ورغم التعادل الثاني تواليا، بقيت الإكوادور في وضع جيد، إذ تحتل المركز الثالث مع 25 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأوروغواي الرابعة، و4 نقاط عن البيرو التي تراجعت للمركز الخامس، فيما تتقدم بفارق 6 نقاط على تشيلي التي أنعشت حظوظها بالمشاركة في الملحق الدولي بعد عودتها من بوليفيا بالفوز 3-2، فيما تعقدت حظوظ كولومبيا كثيرا بعدما واصلت عقمها الهجومي للمباراة السابعة على التوالي، بخسارتها أمام مضيفتها الأرجنتين الثانية بهدف سجله لاوتارو مارتينيز (29)، لتبقى سابعة برصيد 17 نقطة وبفارق 4 عن البيرو الخامسة. وقضت البرازيل المتصدرة (39 نقطة) على آمال الپاراغواي نهائيا باكتساحها في بيلو هوريزونتي برباعية نظيفة سجلها رافينيا (28) وفيليبي كوتينيو (62) وأنتوني (86) ورودريغو (88).