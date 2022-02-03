حرم ليون ضيفه مرسيليا من وصافة الدوري الفرنسي بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز قاتل 2-1 مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ14 على خلفية أحداث شغب. وكانت المباراة بين الفريقين والمقررة في 21 نوفمبر الماضي توقفت بعد 4 دقائق من صافرة البداية إثر أعمال شغب أصيب على إثرها لاعب مرسيليا ديميتري باييت بعبوة مياه على رأسه.



ويدين ليون بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه البديل موسى ديمبيليه الذي أربك دفاع مرسيليا، فسجل زميله السويسري جيردان شاكيري هدف التعادل (76) ردا على هدف التقدم للضيف عبر ماتيو غندوزي بعد 10 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يوجه ديمبيليه الضربة القاضية في الدقائق القاتلة بتسجيله هدف الفوز (89). وتجمد رصيد النادي المتوسطي الذي تلقى خسارته الأولى في مبارياته العشرة الأخيرة عند 40 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن نيس الثاني و13 عن باريس سان جرمان المتصدر، فيما صعد ليون للمركز السابع مع 34 نقطة. وخاض ليون اللقاء من دون العديد من لاعبيه الأساسيين، فغاب مهاجمه الكاميروني كارل توكو-إيكامبي المتواجد في كأس أمم إفريقيا وحسام عوار والبرازيلي لوكاس باكيتا المشارك في تصفيات قارة أميركا الجنوبية. في المقابل، خاض مرسيليا الذي يشرف عليه الأرجنتيني خورخي سامباولي اللقاء بصفوف شبه مكتملة.