يصطدم حلم ريال مدريد بإحراز الثلاثية المحلية بأتلتيك بلباو وصيف بطل النسختين الماضيتين، وذلك حين يحل عليه ضيفا اليوم في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.



وبعد حسمه لقب الكأس السوبر المحلية بفوزه على بلباو بالذات 2-0 في منتصف الشهر الجاري في الرياض بهدفي الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش، يمني «الملكي» النفس بمواصلة المشوار نحو إحراز لقب الكأس للمرة الأولى منذ 2014 حين كان بقيادة المدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والفوز بلقب الدوري الذي يتصدره بفارق أربع نقاط عن إشبيلية الثاني بعد 22 مرحلة.



لكن على النادي الملكي الذي احتاج للتمديد من أجل بلوغ ربع النهائي على حساب إلتشي (2-1)، الحذر من مضيفه الباسكي الذي جرد برشلونة من اللقب بإخراجه من الدور السابق بالفوز عليه 3-2 بعد التمديد.



وعلى ريال أن يكون أكثر دقة وفعالية من مباراته الأخيرة قبل التوقف لأسبوعين، والتي فرط فيها بنقطتين ثمينتين لصراعه على لقب الدوري بتعادله الشاق في مباراته الثانية تواليا (بعد ثمن نهائي الكأس) مع إلتشي 2-2.



ومن المتوقع أن يفتقد «الريال» في مواجهة اليوم على ملعب «سان ماميس» جهود بنزيمة لتعرضه لإصابة في المباراة الأخيرة ضد إلتشي، ومن المستبعد أن يخاطر به أنشيلوتي.



وفي ظل غياب بنزيمة، من المحتمل أن يلجأ أنشيلوتي الى الصربي لوكا يوفيتش، على أمل أن يكون الفرنسي جاهزا لمباراة الأحد ضد غرناطة حين يستأنف الدوري نشاطه.



كما يلتقي اليوم ريال سوسيداد مع ريال بيتيس مفاجأة الموسم بمركزه الثالث في «الليغا» حاليا، وستكون المواجهة ثأرية لسوسييداد بطل 2020 الذي أقصى أتلتيكو من الدور السابق (2-0)، إذ مني بهزيمة مذلة على يد بيتيس برباعية نظيفة حين التقى الفريقان في ديسمبر ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري.