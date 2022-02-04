تعزيزاً للدور المميز الذي تقوم به شركة صناعة الكيماويات البترولية في دعم الزراعة والمزارعين المحليين وأثره الإيجابي على الثروة الزراعية وتطويرها في الكويت، قامت الشركة ممثلة في مدير تسويق الأسمدة وعمليات الإمداد م.عبير معرفي بتوقيع عقد مع رئيس اتحاد المزارعين الكويتي محمد العتيبي، وذلك لتوريد كميات من أسمدة اليوريا لتوفيرها في السوق المحلي.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن هذا الاتفاق يأتي ضمن التعاون المشترك مع اتحاد المزارعين الكويتي وتأكيدا على دور شركة صناعة الكيماويات البترولية في تقديم الدعم ومساندة المزارع الكويتي بتوفير منتج اليوريا في السوق المحلي، حيث سيتم توريد 75 طن من اليوريا الحبيبية وذلك كبداية للتعاون ابتداء من شهري فبراير ومارس 2022.



وأوضحت الشركة أنها قامت بالتواصل مع المؤسسة الوطنية للأسمدة الكيماوية في مملكة البحرين لشحن ونقل منتج اليوريا الحبيبية من مصنع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لإنتاج الأسمدة في البحرين والذي يعتبر احدى مشاركات الشركة وذلك بتكلفة شحن ونقل مناسبة.