أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في منطقة بحرية في إمارة أبوظبي تقدر بين 1.5



و2 تريليون قدم مكعبة قياسي من الغاز الخام.



وقالت أدنوك في بيان أمس، إن الاكتشاف يأتي وفقا للنتائج المبدئية من أول بئر استكشافية في امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي التي تديرها شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويعد هذا أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي تمت ترسيتها ضمن الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة في عام 2019.



وذكرت الشركة أن الاكتشاف يؤكد نجاح برنامج أدنوك الطموح لتطوير أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج ونهجها لتوسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية، كما يأتي هذا الإنجاز في أعقاب الإعلان مؤخرا عن اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل نفط مكافئ في امتياز المنطقة البرية 4.



وتابعت أدنوك: «تم التوصل إلى الاكتشاف بفضل المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تقوم أدنوك بتنفيذه حاليا في إمارة أبوظبي، والذي يعد أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم».



ويغطي امتياز المنطقة البحرية 2 مساحة 4033 كيلومترا مربعا شمال غربي أبوظبي.

وتمت ترسية هذا الامتياز في عام 2019 على تحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.



وتتواصل عمليات الحفر لاستكشاف موارد التكوينات العميقة والإمكانات الواعدة لمناطق الامتيازات البحرية 1 و2 و3 التي تديرها أيضا إيني للطاقة و«بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.



ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي (BOE) في نهاية العام الماضي في امتياز المنطقة البرية 4، الذي تديره شركة «انبكس» و«جودكو» ليؤكد نجاح نهج أدنوك لتوسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية.