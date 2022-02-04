توجه بيعي للأجانب على أسهم البنوك.. وقيمة ملكياتهم بلغت 2.68 مليار دينار

نشاط السوق ارتكز على شراء مكثف لأسهم متوسطة وصغيرة بالأسبوع الماضي



شريف حمدي



بعد كســـر موجـــة الانخفاض الأسبوعـــي لمؤشرات بورصة الكويت، عاد اللون الأخضر مجددا لمؤشرات ومتغيرات السوق بنهاية الأسبوع على وقع عودة الزخم الشرائي لكثير من الأسهم التي تراجعت أسعارها بشكل لافت خلال موجة التصحيح التي دامت لأسبوعين متتاليين.



ورغم ان الشراء كان السمة الغالبة للمتعاملين على كل أنواع الأسهم، إلا ان نشاط السوق تركز بشكل واضح على شراء الأسهم المتوسطة والصغيرة في أغلب فترات التداول، وذلك مقارنة بالأسهم القيادية، وهو ما تجلى في ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 2.3% مقارنة بـ 0.6% للسوق الأول.



وكان السوق استعاد نشاطه الصاعد تزامنا مع بدء إفصاحات البنوك للنتائج المالية للسنة الماضية، والتي حملت بشائر التوزيعات النقدية والمنحة، كما عزز نشاط السوق بدء عمليات الشراء والبيع لتكوين المراكز الاستثمارية للاستفادة من التوزيعات التي ستكون محرك السوق في الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.



ومن عوامل دفع السوق في الاتجاه الصاعد استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل النفط الكويتي لمستوى 90 دولارا للبرميل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على مجمل أداء البورصة.



وبعودة الزخم الشرائي، حققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بلغت 432 مليون دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة ارتفاع 1%، إذ وصلت القيمة إلى 43.48 مليار دينار ارتفاعا من 43.05 مليارا الأسبوع الماضي.



وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 17% بإجمالي سيولة 308 ملايين دينار بمتوسط يومي قفز لـ 61 مليون دينار ارتفاعا من 264 مليون دينار بمتوسط يومي 53 مليون دينار الأسبوع الماضي.



وشهدت أحجام التداول ارتفاع بنسبة 15% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة إلى 1.462 مليار سهم من 1.276 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% محققا 45 نقطة مكاسب ليصل إلى 8036 نقطة من 7991 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 2.3% بإضافة 142 نقطة ليصل إلى 6161 نقطة من 6019 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1% بمكاسب 74 نقطة ليصل إلى 7400 نقطة من 7326 نقطة.



ملكيات الأجانب بالبنوك



على عكس توجهات الأسبوع الماضي، شهدت تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية توجها بيعيا لافتا خلال الأسبوع الحالي، حيث انخفضت نسب ملكياتهم في 6 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، وبنك برقان، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك بوبيان، وبنك وربة، فيما رفعوا ملكياتهم في بنكي الأهلي المتحد، وبنك الكويت الدولي الدولي «KIB»، واستقرت الملكيات في كل من البنك التجاري، والبنك الأهلي الكويتي.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 2 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.68 مليار دينار، ارتفاعا من 2.66 مليار الأسبوع الماضي.



وانخفضت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.02% ليصل الإجمالي إلى 20.96% بقيمة 1.569 مليار دينار، كما انخفضت في الخليج بنسبة 0.12% لتصل النسبة الإجمالية إلى 12.30% بقيمة 113.6 مليون دينار، وانخفضت في بنك برقان بنسبة 0.14% بنسبة إجمالية 2.52% بقيمة 21.6 مليون دينار، كما تراجعت في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 0.04% بإجمالي 10.36% بقيمة 794.9 مليون دينار، كما انخفضت نسبة الأجانب في بنك بوبيان بنسبة 0.01% لتصل النسبة الإجمالية الى 5.29% بقيمة 136.1 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك انخفضت في بنك وربة بنسبة 0.02% بنسبة إجمالية 4.26% بقيمة 24.1 مليون دينار.



فيما ارتفعت في المتحد بنسبة 0.01% بنسبة إجمالية 0.40% بقيمة 3.1 ملايين دينار، وارتفعت في بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.01% بنسبة إجمالي 5.27% بقيمة 13.3 مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 609 آلاف دينار، واستقرت في بنك الأهلي عند 0.46% بقيمة 2.2 مليون دينار.