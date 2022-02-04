رفع بنك إنجلترا أمس أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا لتصل إلى 0.5%، حيث قرر البنك رفع معدل الفائدة الرئيسية من أجل السيطرة على التضخم المرتفع، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2004 التي يرفع فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين، إذ رفعها في الاجتماع السابق في ديسمبر الماضي.



وفي هذا السياق، أكد مسؤولو البنك في اجتماع السياسة النقدية، على أنه قد يكون هناك حاجة إلى المزيد من التشديد في الأشهر المقبلة، وأفاد البنك في بيان بأن 5 من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك وافقوا على رفع الفائدة من 0.25% إلى 0.5%.



وصوت 4 أعضاء على رفع الفائدة بوتيرة أكبر إلى 0.75%، فيما أجمع مسؤولو المركزي البريطاني على بدء عملية تقليص الميزانية.



من جانب آخر، أبقى البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه أمس، أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عند 0% كما كان متوقعا، حيث كان البنك المركزي الأوروبي، قد أعلن عن نهاية دعمه الرئيسي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في نهاية مارس 2022.



وأبقى المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه السابق في منتصف ديسمبر 2021، معدلات الفائدة الأساسية عند مستوياتها الصفرية، ومعدلات الفائدة على الودائع عند -0.5%، وذكر المركزي الأوروبي، أنه سيتم تخفيض مشتريات السندات كجزء من برنامج الشراء الطارئ تجاه الوباء بمقدار 1.850 مليار يورو، في الربع الأول من عام 2022.