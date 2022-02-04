أجرى جورج شعبان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، مباحثات مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف جرى خلالها تقييم مجريات مختلف الأوضاع في لبنان.



جاء ذلك في بيان أورده المكتب الإعلامي للحريري صادر عن وزارة الخارجية الروسية جاء فيه: «ان بوغدانوف، استقبل جورج شعبان المبعوث الخاص لرئيس حكومة لبنان السابق رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري بناء على طلبه.



وقال البيان انه خلال المباحثات التي جرت نقل شعبان قراءة الرئيس سعد الحريري وتقييمه لمجريات الوضع السياسي والاقتصادي الاجتماعي في لبنان. وفي ضوء ذلك، جرى تأكيد التزام رئيس حكومة لبنان السابق بمواصلة الجهود في سبيل توطيد أواصر علاقات الصداقة الودية مع روسيا.



من جهته، الجانب الروسي سجل أهمية دور سعد الحريري في سعيه الدؤوب لإيجاد الحلول للقضايا اللبنانية الوطنية الصعبة والملحة حاليا، كما في تعميق الحوار السياسي الصادق بين موسكو وبيروت.