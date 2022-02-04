نفذت وزارة الداخلية على مدار الساعات الماضية حملات مرورية مكثفة استهدفت متجاوزي ومخالفي قانون المرور، حيث شملت الحملات المرورية عدة مناطق منها الجليب وحولي.

هذا وأسفرت حملة حولي والجليب عن تحرير 800 مخالفة متنوعة وضبط 6 مركبات مطلوبة لجهات الاختصاص وتوقيف حدثين لنيابة الأحداث، ووضع ملصق على مركبات مهملة بواسطة بلدية الكويت وتحرير 72 محضرا من قبل وزارة التجارة وفصل التيار عن 63 ورشة من قبل وزارة الكهرباء والماء.



إلى ذلك قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي انه في إطار المحافظة على السلامة المرورية والتصدي للمخالفين والمستهترين وتطبيق القانون حماية لمستخدمي الطريق وقائدي المركبات وحفاظا على الأرواح، نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية امس الاول الثلاثاء وأسفرت عن تحرير 238 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة و253 مخالفة عدم ربط حزام الأمان و98 مخالفة شاحنات وتحرير 100 مخالفة لمركبات الأجرة.



وأضافت الإدارة انه تمت إحالة 6 أشخاص إلى نظارة المرور، وضبط 6 أحداث لعدم حملهم رخصة قيادة، وضبط شخص مخالف لقانون الإقامة وضبط 5 مركبات مطلوبة للقضاء، كما تم حجز 102 مركبة مخالفة.

احتجاز قائد «مضخة» إسمنت تخلص من محتوياتها في البر

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية، إن قطاع المرور والعمليات تعامل مع شكوى تقدم بها مواطن، وتتضمن قيام قائد شاحنة للإسمنت قام بالتخلص من مخلفات اسمنتية بتفريغها في منطقة برية. وقد تم التوصل الى قائد الشاحنة وتم ضبطه ومن يساعده واحالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وناشدت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع التعاون مع الجهات الأمنية وضرورة ابلاغها عن أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية يتم رصدها بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ 112.