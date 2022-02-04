قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية، إن قطاع المرور والعمليات تعامل مع شكوى تقدم بها مواطن، وتتضمن قيام قائد شاحنة للإسمنت قام بالتخلص من مخلفات اسمنتية بتفريغها في منطقة برية. وقد تم التوصل الى قائد الشاحنة وتم ضبطه ومن يساعده واحالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم.



وناشدت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع التعاون مع الجهات الأمنية وضرورة ابلاغها عن أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية يتم رصدها بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ 112.