عثرت قوة الاطفاء العام يوم أمس على جثة الملازم أول الاطفائي والذي فقد في بحر الزور من يوم الاثنين الماضي وذلك من خلال فرق البحث والانقاذ المشتركة التي شاركت فيها جهات حكومية عسكرية ومدنية وجهات تطوعية عملت على مدار أربعة أيام متواصلة للبحث عن المفقود.



وتقدم رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد الى جميع الجهات المشاركة بالشكر والتقدير على تعاونهم في عملية البحث عن المفقود فوق وتحت سطح البحر وتم تسليم الجثة الى الادلة الجنائية الذين كانوا متواجدين في مركز المهلب للاطفاء والانقاذ البحري.



هذا وتتقدم ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام من ذوي المغفور له بإذن الله تعالى بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء. يشار الى ان قوة الاطفاء خصصت نحو 8 آليات لتمشيط المنطقة التي فقد فيها الضابط.



وكانت 8 قطع بحرية من ادارة الإطفاء والانقاذ البحري اجرت عمليات غوص تحت سطح الماء للبحث والمسح الشامل بالمنطقة.