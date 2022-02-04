يحتضن ملعب «أولد ترافورد» مباراة مان يونايتد وضيفه ميدلسبره مساء اليوم ضمن الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



ووصل «اليونايتد» لهذا الدور بعدما أطاح بنظيره أستون فيلا 1-0 ضمن الدور الثالث، فيما حقق ميدلسبره الفوز على مانسفيلد تاون 3-2.



ويدخل مان يونايتد مباراته ضد ميدلزبره بهدف تحقيق الفوز من أجل مواصلة انتصاراته والتأهل للدور الـ 16 في البطولة. ويعيش «اليونايتد» حالة من الاستقرار في النتائج بعدما نجح في اقتحام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي بعد فوزين متتاليين أمام برينتفورد ووست هام يونايتد، ليرفع رصيده للنقطة 38 في المركز الرابع.



على الجانب الآخر، ستكون مهمة ميدلزبره صعبة للغاية أمام «الشياطين الحمر»، خصوصا في ظل فارق الإمكانيات بين الفريقين.



ويشارك ميدلزبره في دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» ويحتل حاليا المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة من 13 فوز، و9 هزائم، و6 تعادلات.



وتستكمل المباريات غدا، حيث يلعب في أبرزها تشلسي مع بليموث، وهاريرس مع وست هام، وإيفرتون مع برينتفورد، ومان سيتي مع فولام، وولفرهامبتون مع نوريتش، وساوثمبتون مع كوفنتري، وكامبريدج مع لوتون، وتوتنهام مع برايتون.



ويلتقي غدا كذلك بيرنلي مع واتفورد في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 17 من الدوري الانجليزي الممتاز.