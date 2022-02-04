تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين خيتافي وليفانتي، فيما تستكمل المنافسات غدا بلقاءات إلتشي مع ديبورتيفو ألافيس، ومايوركا مع قادش، وسلتا فيغو مع رايو فايكانو، وأوساسونا مع إشبيلية.



وتبدو مواجهة أوساسونا وضيوفه «أبناء الأندلس» الأبرز، حيث يطمح إشبيلية، صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، للخروج من دوامة نتائجه المهزوزة والحفاظ على قربه من المتصدر ريال مدريد صاحب الـ 50 نقطة.



وضمن مسابقة كأس إسبانيا، بلغ رايو فايكانو الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 40 عاما بفوزه على مايوركا 1-0 في ربع النهائي.



وسجل الأرجنتيني أوسكار تريخو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بسبب عرقلة لاعب الوسط ألفارو غارسيا من قبل المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو داخل المنطقة.



وكان رايو فايكانو عاد الى مصاف أندية الدرجة الأولى في إسبانيا مطلع الموسم الحالي وأبلى بلاء حسنا، حيث يحتل المركز الثامن، ونجح في التغلب على برشلونة 1-0 في 27 أكتوبر الماضي.



ويلتقي رايو فايكانو في الدور المقبل مع فالنسيا الفائز بصعوبة على ضيفه قادش 2-1.



وتقدم فالنسيا بهدف لمهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش (24) قبل ان يدرك لوكاس بيريس التعادل لقادش من ركلة جزاء (54)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض عن طريق هوغو دورو (79).



وزادت الأمور صعوبة على قادش لإدراك التعادل بطرد مدافعه خوان كالا (85).