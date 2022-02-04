وضع المنتخب الكندي قدما في مونديال 2022 في قطر بعد فوزه على مضيفه السلفادور 2-0، فيما اقترب منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك بدورهما من حجز بطاقتيهما للنهائيات بفوزهما تواليا على هندوراس 3-0 وبنما 1-0 في الجولة الـ 11 من الدور الثالث الحاسم لتصفيات قارة «كونكاكاف» (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).



وحقق المنتخب الكندي أمام السلفادور انتصاره السابع في الدور الحاسم من تصفيات «كونكاكاف»، ليتصدر المجموعة المشتركة برصيد 25 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن المنتخبين الأميركي والمكسيكي في المركزين الثاني والثالث تواليا.



وعلى ملعب «أليانز فيلد» في مينيسوتا وفي ظل درجة حرارة متدنية جدا (17 تحت الصفر)، قطع المنتخب الأميركي شوطا كبيرا نحو النهائيات بفوزه على هندوراس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ويستون ماكيني (8)، والقائد مدافع ناشفيل ووكر زيمرمان (37)، ومهاجم تشلسي الانجليزي كريستيان بوليسيتش (67).



وعانت المكسيك للفوز على بنما منافستها المباشرة في المركز الرابع بهدف نظيف سجله مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي راوول خيمينس من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من صافرة النهاية.



وأبقت كوستاريكا حظوظها في المنافسة على إحدى البطاقات المباشرة بفوزها على مضيفتها جامايكا بهدف يتيم سجله جويل كامبل (62).