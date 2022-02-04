تتجه الأنظار غدا السبت صوب ملعب جيوسيبي مياتزا حيث يقام «ديربي الغضب» بين الجارين اللدودين إنتر وميلان، وذلك ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويحتل إنتر صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث والذي يتساوى مع الوصيف نابولي بذات الرصيد من النقاط.



ويدرك «الروسونيري» أن الفوز على جاره اللدود «النيراتزوري» سيدخله في دائرة الحسابات من جديد في صراع اللقب بقوة.



ويلعب غدا أيضا روما مع جنوى، وفيورنتينا مع لاتسيو.



فرنسا



تفتتح المرحلة الـ 23 من الدوري الفرنسي بلقاء مرسيليا وانجيه على ملعب فيلودروم اليوم، حيث يسعى أصحاب الأرض الى تعويض خسارتهم أمام ليون 1-2 منتصف الأسبوع في مباراة مؤجلة، وكانت الأولى له في الدوري منذ شهرين.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي شهدت في نهايتها أعمال شغب بين أنصار الفريقين. ويتعين على مرسيليا عدم التفريط بأي نقطة لأن نيس صاحب المركز الثاني والذي يتقدم عليه بفارق نقطتين، يخوض مباراة سهلة على الورق عندما يستضيف كليرمون فيران الصاعد هذا الموسم الى مصاف أندية النخبة.



وتبرز غدا السبت مباراة موناكو السابع وليون الثامن بفارق نقطة واحدة على ملعب لويس الثاني، كونهما يطمحان للمشاركة في إحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك بعد بداية متذبذبة لكلاهما، فاضطر فريق الإمارة الى الاستغناء عن خدمات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش واستعان بالبلجيكي فيليب كليمان. ويبتعد كل من ليون وموناكو بفارق 6 و7 نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثالث آخر المتأهلين الى دوري الأبطال في الوقت الحالي.



ويعول موناكو على هداف الدوري وسام بن يدر صاحب 13 هدفا.



ويلعب غدا سانت اتيان مع مونبلييه.



ألمانيا



نجح الإيطالي دومينيكو تيديسكو في إحداث طفرة بفريق لايبزيغ منذ توليه منصب المدير الفني في ديسمبر الماضي، لكنه يخوض أقوى تحدي له مع فريقه الجديد بمواجهة بايرن ميونيخ المتصدر على ملعبه غدا السبت في المرحلة الـ 21 من الدوري الألماني. ويلتقي غدا أرمينيا بيليفيلد مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وشتوتغارت مع اينتراخت فرانكفورت، وماينتس مع هوفنهايم، واوغسبورغ مع يونيون برلين، وكولن مع فرايبورغ.



وتنطلق المرحلة اليوم بمباراة هرتا برلين مع بوخوم.