أحمد الفضلي



يستعد الفنان والملحن محمد بودلة لتنفيذ عدد من مشاريعه الفنية الخاصة بالفترة القادمة والتي ستشهد تعاونا فنيا يجمعه بنجوم الأغنية الكويتية والخليجية، أبرزهم الفنان اصيل ابوبكر سالم وكذلك الفنان سعد الفهد حيث سيقوم كلا الفنانين بتسجيل صوتيهما على الحان بودلة من خلال أغان جديدة سيتم طرحها في الأسواق كسنغل او ميني البوم.



من جانبه، أعرب بودلة عن بالغ سعادته بالتعاون مع نجوم الاغنية الكويتية والخليجية حيث توصلت الى اتفاق مع الفنان اصيل ابوبكر سالم على تنفيذ اغنية جديدة انتهينا من وضع جميع التفاصيل الخاصة باللحن والتوزيع الموسيقى ولم نستقر على اسم الأغنية بشكل نهائي، مشيرا الى ان التعاون مع أصيل يشكل اضافة لأي فنان لما لهذا النجم من قدرات كبيرة ستخدم اللحن وكلمات الاغنية التي كتبها الشاعر عبدالله بودلة.



وفيما يتعلق بالتعاون مع الفنان سعد الفهد، ذكر بودلة من خلال حديثه لـ«الأنباء» ان هناك تعاونا سيجمعه بالفنان سعد الفهد من خلال اغنية ستحمل عنوان «توسطولي»، موضحا ان الأغنية سترى النور في الايام القليلة القادمة ومتوقع لها النجاح الكبير حيث تمتلك مقومات النجاح بوجود كلمات رائعة للشاعر منصور الشادي وعذوبة صوت الفنان سعد الفهد وتم الانتهاء من تسجيل الاغنية وقد تبث في الأيام القليلة القادمة كسنغل او ألبوم للفنان الخلوق والرائع سعد الفهد.



وعن بقية المشاريع الفنية القادمة، أفاد بودلة بأن هناك تواصلا مع نجوم كبار للتفاوض حول عدد من الالحان قد يتم تنفيذها في الأيام القادمة، موضحا انه من الصعب الإفصاح عنها حاليا لكونها لاتزال في مرحلة الاتفاق ولم يتم التنفيذ حتى الآن.