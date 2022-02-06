عبدالحميد الخطيب



في ليلة طرب استثنائية، أحيت «القيثارة» نوال الكويتية و«فنانة العرب» أحلام حفل «لقاء القمة» الذي أقيم على مسرح «محمد عبده أرينا» ضمن أنشطة «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت كل منهما أغنياتها الخاصة التي تحمل مسيرة فنية طويلة، وألهبتا حماس الجمهور الغفير الذي ملأ جبنات المسرح، بتقديمهما «ديتو» لأغنية «يا ليل يا جامع» لفنان العرب محمد عبده.



بدأت نوال الحفل بكلمات رقيقة، عبرت فيها عن سعادتها وفخرها بالغناء في حفل واحد مع أم فاهد، وقالت: «أنا وأختي أحلام اخترنا الأغاني اللي انتوا تحبونها، لأنكم جمهور مميز وحاضر وعنده ترحيب غير عادي شكرا لكم، شكرا لحضوركم، وشكرا للمملكة العربية السعودية لأنها قاعدة تجمعنا بحفلات ما صارت بالعالم العربي ولا رح تصير الا هني ان شاء لله»، لتشدوا بعد ذلك بأجمل أغنياتها، ومنها «قد ما حبيت، أنا بخير، أبيك في جنبي، حبك عادي».



أما أحلام فقالت في كلمتها: «عندما أغني في السعودية أشعر بأني أغني في بلادي الإمارات، فخورة لما يحدث في بلدي الثاني السعودية، فخورة أنني اليوم مع قامة فنية كبيرة مثل أختي نوال الكويتية، حفل يتوج بحضوركم ووجودنا مع بعض، أغنيات حلوة وطرب حلو، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة معا»، ومن ثم قدمت العديد من أغنياتها المشهورة مثل «وشفيك غايب، ذبحني الشوق، حبك أصبح شي عادي، وش ذكرك، ابيك» وغيرها.