القاهرة - خلود أبوالمجد



ضجة كبيرة أحدثتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد نشرها فيديو في صفحتها الخاصة على «إنستغرام»، ظهرت فيه بملامح مختلفة جدا عن شكلها الطبيعي الذي تعود الجمهور على رؤيتها فيه.



وكان التغيير الكبير واضحا في شكل ياسمين، خاصة في شفتيها اللتين بدتا كبيرتين وذات خدود منتفخة، حيث إن هذا الشكل المختلف رده البعض لأنه قد يدل على أن تكون خضعت لعملية تجميل غيرت من ملامحها كليا، وأثار هذا الفيديو الجدل بشكل كبير، إلا أن بعض متابعيها رجحوا أن تكون وضعت «فيلتر تجميلي»، ولم تخضع لأي عملية تجميل.



وكانت ياسمين أصيبت بفيروس كورنا، وذلك بعد إقامتها حفلا ليوم ميلادها، وخضعت للعزل المنزلي، كما تعرضت أيضا لأزمة صحية مؤخرا.