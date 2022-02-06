بدأ الجيش الأوكراني تدريبا قتاليا من منزل إلى منزل، في المنطقة الملوثة إشعاعيا، حول محطة الطاقة النووية «تشيرنوبل» السابقة، للاستعداد لغزو روسي محتمل.



وقال وزير الداخلية، دينيس موناستيرسكي إنه أول تدريب واسع النطاق من نوعه، في المنطقة المحظورة. وأظهر مقطع فيديو، أصدرته الوزارة استخدام مدافع الهاون وتقدم حراس على متن مركبات مدرعة، في مدينة «بريبيات» المهجورة، بعد الكارثة النووية 1986، وما زالت مهجورة. كما مارسوا أيضا إنقاذ الجرحى ونزع فتيل الألغام، خلال التدريبات.



جاء ذلك فيما أكدت وزارة الدفاع الكندية إرسال مساعدات عسكرية «غير فتاكة» إلى أوكرانيا، لدعم قواتها.



وذكرت الوزارة في بيان نشره الموقع الإلكتروني امس أن المساعدات تتضمن معدات الحماية الشخصية ومعدات الاستطلاع والمراقبة.



في غضون ذلك، أفاد ناطق باسم الجيش الپولندي وكالة فرانس برس امس بأن نقل التعزيزات الأميركية إلى پولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي-الأوكراني «قد بدأ».



وأوضح الناطق الميجور برجنيسلاف ليتشينسكي «وصلت طلائع الجنود إلى مطار يسيونكا» في جنوب شرق البلاد، مضيفا أن الجزء الأكبر من الكتيبة الأميركية وقوامها 1700 جندي ستصل «قريبا»، وذلك ضمن 3 آلاف جندي إضافي أعلنت واشنطن مؤخرا أنها سترسلهم إلى أوروبا الشرقية للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي «من أي اعتداء» وحطت طائرة على متنها جنود من الفرقة الأميركية 82 المحمولة جوا في يسيونكا.



من جهته، رفض أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ طلبا قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ يقضي بأن يوقف التحالف العسكري أي توسع نحو الشرق، وأكد أن الدول الأوروبية لها الحق في اختيار المسارات الخاصة بها، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.



في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل مقاتلات سوخوي من طراز «سو25- إس إم» إلى بيلاروسيا.



ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من بدء مناورة عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا.



وأوضحت وزارة الدفاع في بيان امس أن الطائرات تم نقلها لمسافة تجاوزت 7000 كيلومتر من إقليم بريموريه على بحر اليابان، إلى مطارات عسكرية في منطقة برست القريبة من الحدود الپولندية. ولم تفصح الوزارة عن عدد الطائرات.



من جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو أن إجمالي عدد القوات التي ستشارك في المناورة التي ستجرى في الفترة بين 10 و20 الجاري، لن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في عام 2011، أي ما لا يزيد على 13 ألف جندي و300 دبابة و500 عربة مدرعة و3500 مظلي.