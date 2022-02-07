ولي العهد استقبل رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والنفط والكهرباء



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بدار يمامة وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة،



مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحفظه قائدا وراعيا للمسيرة الطموحة الحافلة بالإنجازات التنموية التي ترتقي بالمسار الحضاري للوطن الغالي وتسمو بمكانته الرفيعة لدى المجتمع الدولي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وبمؤازرة سمو ولي العهد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية ولنيوزيلندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.



كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس.