بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلاء جلالتها العرش.



منتهزا سموه هذه المناسبة للإشادة بما شهده البلد الصديق في عهدها الميمون على مدى العقود السبعة الماضية من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين وعززت من المكانة الرفيعة والمرموقة التي يحظى بها لدى المجتمع الدولي.



كما عبر سموه عن الاعتزاز الكبير بديمومة العلاقة الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين منذ أكثر من قرن من الزمان والذي تجسد بالحرص على التواصل المستمر وتبادل الزيارات لتعزيزها وتوطيدها والثناء على الأواصر التاريخية والراسخة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة، مؤكدا سموه الحرص على الارتقاء بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب وأشمل وبما يخدم مصالحهما المشتركة،



متمنيا لجلالتها وللأسرة المالكة الكريمة وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة والمتميزة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة كل التطور والنماء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة، ضمنها سموه خالص التهاني بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش، مشيدا سموه بما حققه البلد الصديق في عهد جلالتها من إنجازات بارزة على صعيد مساره الحضاري، راجيا لجلالتها وللأسرة الكريمة موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرخاء.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برقية تهنئة مماثلة.