أسامة دياب



أصدرت السفارة البريطانية في الكويت بيانا بمناسبة الذكرى الـ 70 لجلوس صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية على العرش الملكي البريطاني.



وجاء في البيان: يصادف شهر فبراير 2022 احتفال بريطانيا باليوبيل البلاتيني، حيث أصبحت صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية أول ملك بريطاني يكمل 70 عاما في خدمة شعب المملكة المتحدة والمناطق التابعة للتاج البريطاني ودول الكومونولث.



وأضاف البيان: سيتم عقد الفعاليات والمبادرات للاحتفال بهذه الذكرى التي لم يسبق لها مثيل طوال العام في المملكة المتحدة، كما سيتيح اليوبيل البلاتيني الفرصة للمجتمعات والناس من مختلف أنحاء العالم الاحتفال بهذا الحدث التاريخي، وستتضمن هذه الاحتفالات فعاليات عامة وأنشطة اجتماعية، بالإضافة إلى مناسبات وطنية تعكس 70 عاما من الخدمة التي قدمتها الملكة، وستكون هناك مسابقة لعمل حلـوى البودينغ ليتم تقديمها للملكة في يوم الاحتفال، حيث سيعد ذلك تذكيرا دائما بالذكرى السبعين لجلوس الملكة على العرش الملكي البريطاني.



وتابع: تتطلع المملكة المتحدة إلى مشاركة هذه الفعاليات، كما أننا نعمل حاليا مع شركائنا الكويتيين لكي نضمن أن لدينا الفرصة للمشاركة في الاحتفاليات بالكويت.